ما هو التنمر؟ و ما الذي يجب فعله لوقف التنمر

ما هو التنمر؟

التنمر هو سلوك عدواني غير مرغوب فيه بين الأطفال في سن المدرسة والذي ينطوي على خلل حقيقي أو متصور في القوة. السلوك يكرر نفسه أو لديه القدرة على تكرار نفسه بمرور الوقت. يمكن أن يعاني الأطفال الذين يتعرضون للتنمر والذين يتنمرون على الآخرين مشكلات خطيرة وطويلة الأمد.

لكي يتم اعتبار التنمر، يجب أن يكون السلوك عدوانيًا ويتضمن:

اختلال توازن القوى: الأطفال الذين يستخدمون قوتهم، مثل القوة الجسدية، أو الوصول إلى معلومات محرجة، للسيطرة على الآخرين أو إيذائهم.

التكرار: تحدث سلوكيات التنمر أكثر من مرة أو يحتمل أن تحدث أكثر من مرة.

يشمل التنمر إجراءات مثل توجيه التهديدات ونشر الشائعات ومهاجمة شخص ما جسديًا أو لفظيًا واستبعاد شخص ما عن عمد من مجموعة.

أنواع التنمر:

هناك ثلاثة أنواع من التنمر:

1-التنمر اللفظي هو قول أو كتابة أشياء سيئة. يشمل التنمر اللفظي:

إغاظة

مكالمة

تعليقات جنسية غير لائقة

السخرية

التهديد بإحداث ضرر

2- التنمر الاجتماعي ، الذي يسمى أحيانًا التنمر في العلاقات، ينطوي على الإضرار بسمعة شخص ما أو علاقاته. يشمل التحرش الاجتماعي:

ترك شخصً بالخارج عن قصد

إخبار الأطفال الآخرين بأنهم ليسوا أصدقاء مع شخص ما

نشر شائعات عن شخص ما

إحراج شخص ما في الأماكن العامة

3- ينطوي التنمر الجسدي على إيذاء جسد الشخص أو ممتلكاته. يشمل التنمر الجسدي:

الضرب / الركل / القرص

البصق

التعثر / الدفع …

أخذ أو كسر أشياء شخص ما

القيام بإيماءات يد لئيمة أو وقحة

أين ومتى يحدث التنمر؟

يمكن أن يحدث التنمر أثناء ساعات الدوام المدرسي أو بعدها. بينما تحدث غالبية حالات التنمر في مبنى المدرسة، تحدث نسبة كبيرة أيضًا في أماكن مثل الملعب أو الحافلة. يمكن أن يحدث أيضًا أثناء السفر من وإلى المدرسة، أو في حي الشباب، أو على الإنترنت.

يوجد مصدران للبيانات المُجمَّعة اتحاديًا حول تنمر الشباب:

يشير ملحق الجرائم المدرسية لعام 2017 للمسح الوطني لضحايا الجرائم (المركز الوطني لإحصاءات التعليم ومكتب العدل) إلى أن حوالي 20٪ من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا قد تعرضوا للتنمر على الصعيد الوطني.

يشير نظام مراقبة سلوك مخاطر الأحداث لعام 2019 (مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها) إلى أن 19.5٪ من الطلاب في الصفوف 9-12 أبلغوا عن تعرضهم للتنمر على ممتلكات المدرسة في 12 شهرًا قبل المسح.

ما هي أسباب وعوامل الخطر للتنمر؟

تشمل عوامل الخطر لكونك ضحية للتنمر عدم فهم التفاعلات العاطفية أو الاجتماعية، أو الميل إلى الانزعاج بسهولة، أو المعاناة بالفعل من القلق أو الاكتئاب. السمنة الفعلية أو المتصورة للضحية هي أيضًا عامل خطر. نقص الوزن مرتبط بشكل طفيف بكونك ضحية للتنمر. الأطفال ذوو الإعاقة أو المهاجرون أو الأقليات ذات الإنجازات العالية هم أيضًا أكثر عرضة للتنمر.

ما هي الأعراض والعلامات التحذيرية للأطفال والبالغين الذين يتعرضون للتنمر؟

تشمل العلامات التي قد تشير إلى تعرض الطفل للتنمر الممتلكات المفقودة، والإصابات غير المبررة، وعدد محدود من الأصدقاء. يمكن أن تكون الأعراض التي يتعرض لها ضحايا التنمر جسدية وعاطفية وسلوكية. تشمل أمثلة الأعراض الجسدية تلك التي غالبًا ما ترتبط بالإجهاد، مثل الصداع وآلام المعدة وتغيرات الشهية والتبول في الفراش والدوخة والأوجاع والآلام العامة.

غالبًا ما تشمل الأعراض النفسية التهيج والقلق والحزن وصعوبة النوم والكوابيس المتكررة والتعب الصباحي والوحدة والعجز ومشاعر العزلة. قد تظهر على ضحايا التنمر أيضًا أعراضًا سلوكية، مثل تجنب المواقف الاجتماعية، أو التأخر عن الذهاب إلى المدرسة أو العمل، أو أخذ إجازة أكثر، أو التغيب عن المدرسة دون إخطار الوالدين، أو حتى محاولة الانتقام من المتنمرين. يمكن أن تنخفض درجاتهم ويمكن أن يصبحوا مدمرين لأنفسهم (على سبيل المثال، الهروب من المنزل، أو إيذاء أنفسهم، أو التفكير في الانتحار).

ما الذي يجب على ضحايا التنمر وأولياء أمورهم فعله لوقف التنمر؟ ما هي خيارات العلاج لضحايا التنمر؟

يميل اختصاصيو تنمية الطفل إلى اقتراح أنه إذا اعتقد الآباء أن طفلهم يتعرض للتنمر، فعليهم أن يأخذوا الأمر على محمل الجد ويشجعوا أطفالهم على التحدث عنه. البقاء هادئًا وداعمًا، وطمأنة الشاب بأنه غير مذنب بارتكاب الإيذاء يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً نحو خلق مناخ يساعد ضحية التنمر على الشعور بالراحة الكافية للتحدث عنه.

يجب على الآباء محاولة الحصول على تفاصيل حول تنمر أطفالهم ومن المتورطين، وتعليم الطفل الاستجابة للتنمر بحزم دون الشعور بالضيق. قد يجد الطفل أيضًا أنه من المفيد البقاء مع طلاب آخرين ومعلم حتى يكون لدى المتنمر فرص أقل للانخراط في السلوك.

تشمل الطرق الأخرى لوقف التنمر في المدارس الاتصال بالآباء والبقاء على اتصال مع موظفي المدرسة لطلب مساعدتهم في التخفيف من التنمر. في الوقت نفسه، يجب على الآباء أن يفهموا أن موظفي المدرسة غالبًا ما لا يكونون على دراية بحدوث التنمر، وأن أطفالهم قد يخشون الانتقام لإبلاغهم سلطات المدرسة.

اعتبارًا من عام 2015، يوجد في مقاطعة كولومبيا وجميع الولايات الأمريكية الخمسين قوانين لمكافحة التنمر، واعتبارًا من عام 2018، تتضمن 48 ولاية على وجه التحديد التنمر عبر الإنترنت في الوصف. على عكس نزعة العديد من الآباء، ينصح أخصائيو الصحة العقلية بعدم الاتصال بوالدي المتنمر.

بالإضافة إلى معالجة التنمر بشكل مباشر، يمكن لضحايا التنمر الاستفادة من المشاركة في الأنشطة التي يمكن أن تعزز ثقتهم واحترامهم لذاتهم وقوتهم العاطفية الشاملة، سواء كانت الرياضة أو الموسيقى أو غيرها من الأنشطة اللامنهجية.

يمكن أن تساعد المشاركة في هذه الأنشطة الشباب أيضًا على تكوين صداقات وتقويتها وتحسين مهاراتهم الاجتماعية. قد تكون المساعدة المهنية في شكل علاج نفسي و / أو علاج طبي نفسي ضرورية إذا كان لدى ضحية التنمر أعراض عاطفية كبيرة تتداخل مع قدرته على العمل والتي تتصاعد إلى حالة صحية عقلية قابلة للتشخيص.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT) هو نهج فعال بشكل خاص لمساعدة ضحايا التنمر على التعامل مع الاضطرابات العاطفية التي تنتج عن إيذائهم وتقليل إيذاءهم في نهاية المطاف. يساعد العلاج السلوكي المعرفي ضحايا التنمر على فهم وإدارة أفكارهم ومشاعرهم حول التنمر ، بالإضافة إلى فهم كيفية تأثير تلك الأفكار والمشاعر على أفعالهم. يمكن أن يساعد هذا النهج في العلاج ضحايا التنمر على اكتساب الثقة وتعلم طرق لتثبيط الإيذاء.